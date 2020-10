Andora si candida al Salone Nautico per ospitare il progetto che produce energia elettrica dai rifiuti del mare

Andora. Il porto di Andora, Bandiera Blu da 33 anni consecutivi, si candida a divenire una “marina pilota” per ospitare il sistema per produrre energia elettrica utilizzando i rifiuti del mare, la plastica, ma anche le alghe (tecnologia sviluppata da una giovane azienda piemontese) e verificare come può essere adattato alle esigenze di un approdo turistico e renderlo in parte autonomo nella produzione di energia elettrica.

L’annuncio al Salone Nautico di Genova a un tavolo di lavoro organizzato dall’Azienda Multiservizi del Comune di Andora, cui hanno partecipato il sindaco di Andora Mauro Demichelis, il presidente dell’A.M.A. Fabrizio De Nicola, l’amministratore delegato Silvia Garassino, il consulente per la qualità dei servizi Maurizia Camoirano e l’ingegner Manuel Lai, amministratore delegato della IRIS che avvierà la fase sperimentale della sua tecnologia anche nei porti di Ancona e Atene.

