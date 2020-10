Calizzano ancora senza corrente elettrica, il sindaco: “Impossibile dare tempi certi”

Calizzano. Nonostante il lavoro dei tecnici Enel e le prime previsioni di riuscire a risolvere la situazione entro le 20 di ieri sera, gran parte dell’abitato di Calizzano è ancora senza energia elettrica. Lo conferma il sindaco Pierangelo Olivieri.

“Ho potuto avere aggiornamento diretto con Prefettura, EnelDistribuzione e Assessore Regionale alla Protezione Civile – spiega – Mi viene dato evidenza che i guasti sono diversi e in parte non riscontrabili prima della risoluzione di altri. Mi è stato assicurato e dato riscontro della presenza sul territorio di Calizzano di tutte le squadre disponibili, della avvenuta messa in opera di diversi gruppi elettrogeni e dell’arrivo di altri. La situazione è gestita nella sua complessità”.

