Cinque cadaveri nel ponente ligure: potrebbero essere vittime dell’alluvione

Ventimiglia. Il mare e il fiume Roja restituiscono cinque probabili vittime dell’alluvione di ieri notte. I ritrovamenti sono avvenuti oggi a Sanremo, Ventimiglia e Santo Stefano al Mare e i corpi sono ancora in attesa di essere identificati. Al momento non risultano dispersi in Liguria e nell’Imperiese non ci sono denunce di persone scomparse. Ma in Francia, in alta valRoja e nella zona di Nizza, mancano all’appello diverse persone. Il bilancio è in continuo aggiornamento.

Il cadavere di un uomo di circa 50 anni è stato trovato nel primo pomeriggio sulle sponde del Roja a Trucco, sulle alture di Ventimiglia. Stando alle prime informazioni si tratterebbe di un uomo bianco di cui al momento non si conosce l’identità. Non si esclude che si tratti di una vittima dell’alluvione anche perché a un primo esame la morte sarebbe piuttosto recente.

