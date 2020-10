Coronavirus, si pensa a esercito in strada e mini-lockdown: la road map delle possibili chiusure

Liguria. Prima controlli mirati, pattugliamenti contro gli assembramenti e militari in campo per verificare il rispetto delle norme, come l’obbligo delle mascherine (che a Genova ad esempio è stato ufficialmente prorogato per una settimana fino all’11 ottobre). Poi la stretta sugli assembramenti, compresi quelli privati, e la chiusura anticipata di bar e ristoranti. E dopo, se l’indice di contagio dovesse aumentare ancora, la chiusura di alcune attività in senso “inverso” rispetto alle aperture di maggio e giugno: quindi prima cinema, teatri e palestre, poi centri estetici e parrucchieri, a seguire bar e ristoranti e per ultimi i negozi.

Sono le strategie al vaglio del governo per arginare una possibile “seconda ondata” di coronavirus davanti al “rischio di un rapido peggioramento” certificato dal report settimanale dell’Istituto Superiore di Sanità. Il Comitato tecnico-scientifico sta quindi valutando in queste ore eventuali disposizioni (come quella di schierare l’esercito o di mettere in atto dei mini-lockdown) con due obiettivi primari: tenere aperte le scuole ed evitare un nuovo lockdown nazionale.

