Coronavirus, Toti: “Mascherine obbligatorie ovunque? Il governo non faccia colpi di testa”

Genova. “Spero non si facciano colpi di testa in base a decisioni più emotive che scientifiche. Se il governo deciderà di estendere l’uso delle mascherine in alcune zone mi auguro si confronti con le Regioni e i sindaci che sanno bene che cosa serve alle loro comunità”. Il presidente Giovanni Toti mette le mani avanti mentre il governo prepara il nuovo Dpcm con le misure per contenere un’ondata di contagi che preoccupa l’intero Paese.

Per ora gli unici posti in Liguria dove le mascherine sono obbligatorie anche all’aperto a prescindere dagli orari sono l’intero comune della Spezia e il centro storico di Genova, per effetto di un’ordinanza regionale prorogata fino all’11 ottobre. Ma dall’esecutivo nazionale potrebbe arrivare un’ulteriore stretta che non riguarderebbe più singole zone ma intere città.

