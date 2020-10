Eccellenza, Albenga: i numeri di maglia

Albenga. Novità in vista per la prima squadra dell’Albenga. Con l’inizio del campionato, i giocatori ingauni indosseranno una maglia recante un numero che li accompagnerà per tutta la stagione.

Il comunicato ufficiale numero 242/A della Lnd, firmato dal presidente Gabriele Gravina, consente, infatti, limitatamente alla stagione sportiva 2020/2021, ai calciatori e calciatrici partecipanti ai campionati dilettantistici nazionali, regionali e provinciali maschili e femminili, nonché ai campionati giovanili Juniores della Lnd, di indossare per tutta la durata della stagione, una maglia recante sempre lo stesso numero, non necessariamente progressivo.

... » Leggi tutto