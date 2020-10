Eccellenza: Ligorna vittorioso in trasferta, il Rapallo Rivarolese si impone 6 a 3

Genova. Ha preso il via il campionato regionale di Eccellenza più atipico da quando, dal 1991, questa categoria è stata creata. Per la prima volta, in Liguria, è suddiviso in due gruppi.

Il girone A, il cui calendario in settimana verrà riformulato, dato che vi è stato inserito il Taggia, oggi fermo per il turno di riposo, ha preso il via con tre vittorie casalinghe e due pareggi. Nessun segno “X”, invece, nel girone B, nel quale si sono contati tre successi interni e due fuori casa.

