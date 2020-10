Gioco Pronostici Calcio IvgSport: la Schedina numero 5

La quinta giornata del gioco pronostici sul calcio dilettantistico di IvgSport sarà relativa alle partite di campionato di Serie D, Promozione e Prima Categoria e di Coppa Liguria di Seconda Categoria di domenica 11 ottobre. In questa schedina non verrà inserita l’Eccellenza, considerato che il calendario sarà modificato in settimana.

Viene richiesto di indicare il risultato esatto di ogni incontro (ad esempio 1-0, 1-1, 0-3, …).

Per ogni risultato pienamente indovinato verranno assegnati 5 punti; se il risultato pronosticato è errato ma l’esito esatto (1, X, 2) verranno assegnati 2 punti.

