Gioco Pronostici Calcio: Riky18 fa 33 punti e vince la giornata

Una partita rinviata per l’alluvione, una per il maltempo, una annullata per il ripescaggio del Taggia. La Schedina numero 4 del gioco pronostici sul calcio dilettantistico savonese di IvgSport ha risentito di questo travagliato avvio di stagione ed ha presentato solamente 13 partite valide.

Tuttavia, i risultati sono parsi piuttosto prevedibili; l’inizio del campionato ha riservato punteggio meno sorprendenti rispetto a quelli della coppa. Al punto che Riky18 ha realizzato il miglior risultato di sempre: 33 punti. C’è riuscito indovinando cinque risultati pieni (i pareggi di Albenga-Finale e Serra Riccò-Praese e i successi di Cairese, Voltrese, Legino) e quattro parziali, vincendo così la quarta tappa.

Completano il podio di giornata Tacalabala (così come Dona73, ha indovinato quattro risultati esatti) e Christian Galfrè (insieme a Spranga ha indicato il segno corretto di ben dieci incontri).

