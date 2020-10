Maltempo, cinque cadaveri senza un nome: equipe interforze per identificarli

Sanremo. Sono cinque, al momento, i cadaveri non ancora identificati riemersi dopo l’alluvione di sabato. A cercare di dare un nome ai corpi c’è un’equipe di investigatori formata da carabinieri, capitaneria di porto e polizia che sono in costante contatto con le autorità francesi. E’ nella Val Roja francese, infatti, che si registra il maggior numero di dispersi mentre nella Riviera di Ponente, così come nel resto della Liguria, non risultano denunce di persone scomparse o disperse a causa dell’ondata di maltempo che ha colpito la regione.

... » Leggi tutto