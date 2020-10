Maltempo, Toti: “Stiamo lavorando senza sosta, ancora 5mila senza corrente elettrica”

Genova. “In Liguria continua senza sosta il lavoro per fronteggiare i danni causati dall’ultima ondata di maltempo. A Triora, l’unica località rimasta isolata a causa di una frana, il Dipartimento nazionale di Protezione Civile su nostra richiesta ha già inviato un nucleo del reggimento Genio dell’Esercito per verificare la fattibilità del ripristino della viabilità della strada provinciale, che speriamo avvenga al più presto. Ad Airole invece in sole 24 ore abbiamo reso transitabile per i mezzi di soccorso il tratto danneggiato della statale 20 e entro domani la strada tornerà percorribile da tutti a senso unico alternato”.

Lo comunica il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, dopo la richiesta inviata al governo dello stato di emergenza e dopo il sopralluogo compiuto ieri nell’estremo ponente ligure per verificare i danni del maltempo.

... » Leggi tutto