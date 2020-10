Arconate Brianza. Partono forte e da corsari i biancoazzurri matuziani alla loro prima uscita ufficiale dalla fine del lockdown. Tre gol in trasferta e Gagliardi che segna subito e dà l’esempio. Lo imitano altre due riconferme di lusso: bomber Lo Bosco e Demontis. Per una vittoria delle più appaganti, quelle conquistate in zona Cesarini.

