Pareggio casalingo per l’Albenga, mister Grandoni: “Dobbiamo trovare continuità”

Albenga. Sette giorni dopo la sconfitta casalinga con il Pietra Ligure, l’Albenga è tornata in campo al Riva. Questa volta per la prima giornata di campionato, nella quale i bianconeri hanno pareggiato 1-1 con il Finale.

Nell’intervista realizzata dall’ufficio stampa dell’Asd Albenga 1928, mister Alessandro Grandoni commenta così la partita: “Un primo tempo non bellissimo. Dire di sofferenza magari è un po’ troppo. Ci sono anche gli avversari che hanno fatto una buonissima gara, non possiamo pensare di dominare in continuazione gli avversari. C’è stato subito l’episodio del rigore, dove loro sono stati assolutamente bravi. In quel momento è normale che l’inerzia giri un po’ a favore del Finale. Poi siamo stati a riportarla un po’ dalla nostra parte. All’interno di una gara ci sono tanti momenti e diverse partite“.

