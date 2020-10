Prima Categoria A1: Savona forza cinque, stecca il Pontelungo

Bilancio tutto sommato positivo per le savonesi nella prima giornata del Girone A1 di Prima Categoria. Due a uno nelle sfide contro le compagini dell’imperiese. Il risultato più rotondo è quello del neonato Asd Savona (nella foto), che rifila una manita alla Carlin’s Boys. Bene anche l’Andora che, in trasferta, supera per 3 a 1 l’Oneglia. Nota stonata rappresentata dal Pontelungo. Gli uomini di Zanardini escono sconfitti dal match contro l’Atletico Argentina con il punteggio di 3 a 1. Nell’unico derby savonese di giornata, la Baia Alassio vince tra le mura amiche di misura contro il Borghetto. La San Filippo Neri ha osservato il turno di riposo.

Carlin’s Boys 0 – Savona 5

