Prima Categoria A2: Olimpia Carcarese e Letimbro iniziano con due pokerissimi ai danni di Speranza e Altarese

Quattro partite e zero pareggi. Due vittorie in casa e due vittorie in trasferta. Questi, in estrema sintesi, i numeri della prima giornata del Girone A2 di Prima Categoria. Coppie di vittorie nettamente diverse tra di loro. Quelle di Olimpia Carcarese e Letimbro hanno assunto la forma della goleada. Con il medesimo punteggio (5 a 1), biancorossi e gialloblù si sono sbarazzati rispettivamente di Speranza e Altarese. Discorso diverso, invece, per il successo della Vadese sul Quiliano&Valleggia e per quello dell’Aurora sul Mallare, entrambi ottenuti con appena una rete di scarto. Il Millesimo ha osservato il turno di riposo. Nella foto, i festeggiamenti della Letimbro: i giocatori e lo staff hanno dedicato il successo ad Andrea Cossu, compagno di squadra fermo ai box per la rottura al tendine d’achille.

Letimbro 5 – Altarese 1

