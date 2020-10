Prima Categoria, Apparizione contro Città di Cogoleto: la cronaca in diretta

Genova. Prende il via questa mattina il girone C di Prima Categoria. Sul campo di San Desiderio si affrontano l’Apparizione, matricola alla prima esperienza nel campionato dopo aver vinto lo scorso anno la Seconda Categoria girone C, ed il Città di Cogoleto, società nata poco più di un anno fa dall’unione delle forze tra Cogoleto e Sciarborasca.

Apparizione di mister Michele Poggio in campo con Giacomo Gronda, Yankuba Saidi, Gianluca Mancuso, Andrea Pelle, Lorenzo Mammoliti, Luca Dolcino, Tommaso Faraò, Gabriele Baratti, Lorenzo Bergitto, Nicolò Zanardi (cap.), Matteo Montaldo.

