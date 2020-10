Promozione: il derby savonese è verdeblù, il Ceriale comincia con un pari

Ceriale. Il girone A di Promozione, a soli tre giorni dall’inizio del campionato, è stato ridotto a quindici squadre. Il posto lasciato vacante dal Taggia, ammesso alla categoria superiore, non verrà riempito. Pertanto, a turno, le varie formazioni dovranno riposare. Il primo ad osservare lo stop forzato è stato il Bragno.

Buon per le società ambiziose, che non troveranno sulla loro strada una contendente al salto in Eccellenza. Tra queste c’è la Golfo Dianese che, dopo l’en plein in Coppa Italia, ha battuto un’altra formazione che era stata protagonista nel torneo precampionato: il Soccer Borghetto. I giallorossoblù hanno avuto la meglio per 1-0, grazie al gol realizzato dall’ex finalese Faedo al 62°. Ai biancorossi resta la consapevolezza di aver perso contro una rivale ben attrezzata, insieme alla certezza di avere le qualità per riscattarsi al più presto.

