Savona, la protesta: “Senza corrente per ore, neanche nel Burundi”

Savona. “Cercasi operatori per guasti a Savona urgentemente. Dalle ore 15 del 3 ottobre senza luce 400 famiglie. Vergogna”. E’ comparso anche questo messaggio sui social network nelle ultime ore: i disservizi causati dall’allerta rossa infatti in alcune aree si sono protratti molto più del previsto, scatenando l’ira di chi si è ritrovato per tante ore senza corrente elettrica.

“In alcune zone di Quiliano siamo rimasti senza corrente dalle 21,30 del 2 ottobre alle 17,30 del 3 ottobre, neanche nel Burundi” scrive un utente. Tra le zone più colpite dal black out anche Legino: “Faccio parte di una delle 58 famiglie savonesi che da più di 10 ore sono senza luce” scriveva ieri sera l’ex assessore Sergio Lugaro.

