Scuola, la denuncia della Cisl: “Solo due medici Covid per tutti gli istituti di Genova”

Genova. “Il numero di referenti Covid segnalato dal dipartimento sanitario (per la Asl 3) risulta ad oggi non sufficiente a dare concrete e tempestive risposte agli istituti scolastici”. Lo spiega in una nota Monica Capra, segretario generale della Cisl Scuola Liguria.

“Preoccupa molto l’aumento di casi segnalati nella nostra Regione. È impensabile che a fronte di circa 70 istituti scolastici compresi nel Comune di Genova solo due risultino i medici assegnati quali referenti Covid alla funzione di raccordo tra Asl e scuole. Diversi i casi di personale scolastico o/e di alunni che si trovano nella necessità di verificare la propria positività o meno al Covid. In attesa del tampone il personale come gli studenti stessi senza disposizioni precise non si possono assentare”

... » Leggi tutto