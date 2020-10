Atp, scattano le compensazioni legati al lockdown per gli abbonati

Genova. Atp informa che, come per le altre aziende di trasporto pubblico, sono previste compensazioni per gli abbonati Atp che abbiano acquistato un abbonamento annuale di libera circolazione entro il giorno 8 marzo 2020 compreso e che, a causa dei provvedimenti di legge restrittivi degli spostamenti, siano stati impossibilitati ad utilizzarlo.

La compensazione sotto forma di voucher spetta per il solo periodo di mancato utilizzo, che deve essere stato pieno e continuativo. In caso di uso anche solo parziale dell’abbonamento nel periodo non si ha diritto al rimborso. Per ottenere la compensazione occorre sempre autocertificare il mancato utilizzo del proprio abbonamento compilando la modulistica di riferimento che è scaricabile sul sito di Atp Esercizio.

... » Leggi tutto