Genova e l’Inghilterra unite nel Saint George di Borghetto, dove i fiori si mangiano

La bandiera di San Giorgio garrisce al vento per unire il simbolo della Genova marinara e Repubblicana (il patrono è San Giovanni Battista) e l’Inghilterra, dove Chef Peps Giuseppe De Fecondo si è “fatto le ossa”, e che ossa! Non a caso nel suo palmares ci sono premi importanti e riconoscimenti di ogni tipo. Il suo regno, assieme a moglie e figlio, è il ristorante Saint George, sul porticciolo turistico di Borghetto Santo Spirito.

Riconoscimenti, si diceva, di prestigio, ma forse il più importante è quello di avere la stima incondizionata di Silvio Viglietti, uno dei primi stellati in Liguria con il suo Palma di Alassio, e del figlio Massimo, anche lui stellato, oggi alla guida del Taki a Roma. Il servizio di posate, i bicchieri, i tovagliati del Saint George provengono proprio dal Palma, considerato un simbolo dell’eleganza a tavola. “Vero, ho la fortuna di avere l’amicizia di Silvio e Massimo, ma non bastano certo belle stoviglie e belle tovaglie a fare un ristorante”, commenta Giuseppe. Un maniaco della materia prima Chef Peps, del pesce, dei crostacei, delle verdure e… dei fiori. Fiori eduli, naturalmente, che non usa come ornamento, ma veri e propri ingredienti. Fiori che arrivano da RaveraBio, azienda di Albenga che molto ha investito in questo settore.

