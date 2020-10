L’albenganese Dario Rigliaco diventa j-stuntman nel docufilm “Aleramici in Sicilia”

Albenga. E’ di Albenga il j-stuntman che duellerà con il protagonista nel docufilm “Aleramici in Sicilia”, una storia di “immigrazione al contrario”, da nord a sud, che caratterizza la fine dell’XI secolo italiano, agli ultimi set in Italia.

Per la giornata di riprese di Domenica 4 ottobre nel Monferrato, l’attore stuntman professionista Walter Siccardi che interpreta Aleramo, il capo stipite, ha scelto come partner di set un suo allievo, il junior Dario Rigliaco, ingauno e noto per i suoi libri che valorizzano la regione Liguria e la storia, oltre che per i suoi progetti per il cinema indipendente. Nei panni di un feroce guerriero saraceno, alle prese con un brutale duello contro il protagonista di questo documentario per la tv, ha caratterizzato due scene cariche di adrenalina attraverso il combattimento, anche in mischia. Tra i figuranti anche un altro ligure, il genovese Matteo Benvenuti, che ha interpretato il signore di Ventimiglia della dinastia.

