Maltempo in provincia di Imperia, la Uil chiede incontro con Prefetto per fare il punto sulle azioni da mettere in campo

Imperia. «L’imperiese è in ginocchio a causa del disastro provocato nei giorni scorsi da alluvione e mareggiate e per la Uil la conta dei morti e dei danni è inaccettabile. La legge del consumo del suolo è ferma perché – secondo il Ministro dell’ambiente Sergio Costa – non è ancora stata trovata la sintesi politica, i piccoli paesi hanno difficoltà a progettare interventi per i territori a rischio e, quindi, in questi casi, fare prevenzione appare l’unica e incredibile azione da mettere in campo per far fronte al cambiamento del clima e alle sue ripercussioni su un territorio difficile come il nostro.

