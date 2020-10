Protezione civile del savonese si rimbocca le maniche a fianco dell’imperiese: una cinquantina di volontari tra Vessallico e Cenova

Ponente. Anche il savonese si mobilita per dare una mano ai Comuni dell’imperiese, in particolare quelli di Vessallico e Cenova, duramente colpiti da questa ultima e devastante bomba d’acqua che ha finito per far esondare i torrenti, cospargere fango sulle strade e devastare tutto ciò che si trovava poco lontano dagli argini dei fiumi.

Il coordinamento volontari della protezione civile Aib di Savona ha fatto da capofila, con quasi una quarantina di volontari armati di pala e mezzi da lavoro distribuiti tra i due Comuni: 29 volontari e 8 mezzi nel comune di Vessallico, 18 volontari e 6 mezzi nel Comune di Cenova.

... » Leggi tutto