Rifondazione Comunista Circolo Valeria Faraldi di Sanremo e Taggia: «Nessun aiuto per superare disagio di asilo Girotondo»

Sanremo. «Sinceramente sono dispiaciuta per aver creato disagio alle famiglie, però non sono previste azioni alternative” (per aiutare le famiglie a superare quel disagio). Con queste poche parole dette dall’assesore Dumarte durante il dibattito in Consiglio Comunale del Comune di Taggia di venerdì 25 settembre, dove il disordine e l’assoluta mancanza di governo degli interventi l’hanno fatta da padroni, si può riassumere le conseguenze che alcune famiglie di Taggia hanno subito e patito da parte della Giunta Conio per la non apertura dell’asilo nido comunale “Il Girotondo”. Disagio e, appunto, nessun aiuto per superare il disagio.

