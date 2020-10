“Ripartire dalle Relazione”, ecco la terza edizione degli Stati Generali dell’Educazione

Genova. Sabato 10 Ottobre 2020 dalle ore 9,30 alle ore 17 si svolgeranno a Palazzo Ducale gli Stati Generali dell’Educazione, ideati e organizzati dal Comune di Genova Agenzia per la famiglia e Assessorato alle Politiche Socio Sanitarie, famiglia e relativi diritti. L’evento, giunto alla terza Edizione, si svolgerà in presenza nella Sala del Maggior Consiglio e nel cortile Maggiore di Palazzo Ducale e per la prima volta potrà essere seguito in diretta sul Canale YouTube del Comune di Genova.

“Ripartire dalle Relazioni è il titolo dell’Evento che punta l’attenzione su ciò che conta davvero e che si è rivelato essere la mancanza più grande che tutti abbiamo vissuto quest’anno. Agenzia per la Famiglia ha sempre puntato sulle relazioni e sull’importanza del costruire insieme” commenta Simonetta Saveri, Responsabile dell’Agenzia per la famiglia.

