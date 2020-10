Sanremo. Un altro cadavere riportato dal mare. Si tratta del quarto rinvenuto a Sanremo tra ieri e oggi. Al momento non si hanno altre informazioni, ma non si esclude che sia il corpo di una vittima del maltempo. Si tratterebbe, dunque, dell’ennesimo corpo restituito dal mare dopo l’alluvione che ha colpito il ponente ligure e la val Roja. E’ soprattutto nel versante francese che si registra il maggior numero di vittime e dispersi. In provincia, al momento, non risultano invece denunce di scomparsa.

