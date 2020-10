Sicurezza stradale a Murialdo, Pronzalino: “Servetto tolga prima la trave nel suo occhio…”

Murialdo. Non si è fatta attendere la replica del sindaco di Murialdo, Giacomo Pronzalino, all’attacco giunto dall’ex primo cittadino ed oggi capogruppo di minoranza Ezio Salvetto, che ha deciso di scrivere al prefetto Antonio Cananà per denunciare l’operato dell’attuale amministrazione rispetto alla messa in sicurezza di alcune strade.

Scrive Pronzalino: “Leggo una presa di posizione del capogruppo di opposizione in cui compaiono alcune affermazioni e considerazioni francamente stupefacenti perchè provengono da un ex sindaco che dovrebbe conoscere almeno le elementari norme che regolano le disposizioni connesse ai cantieri operativi. Per cui anche a sua informazione preciso che nessuno può intervenire in un’area di cantiere, salvo la ditta appaltatrice. Pertanto è un pretesto pretendere un intervento non autorizzato in area transennata. Inoltre la piena del fiume ha eroso parte della strada di accesso che è compito dell’impresa appaltatrice mettere in sicurezza. La strada alternativa, che l’ex sindaco conosce per averla lasciata nelle condizioni che la popolazione conosce bene, è stata ripristinata per il passaggio non solo dei mezzi di soccorso ma anche di autovetture”.

