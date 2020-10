Tosi (M5s): “Grazie al ministro Costa una nuova norma aiuta i territori contro il dissesto idrogeologico”

Genova. “Grazie alla norma proposta dal Ministro dell’Ambiente Sergio Costa e approvata nel decreto Semplificazioni, oggi è finalmente possibile intervenire rapidamente con i necessari lavori nelle aree colpite da dissesto idrogeologico, con cui in Liguria dobbiamo purtroppo fare continuamente i conti con danni gravissimi a territori, proprietà e attività produttive. E purtroppo con numerose vittime, come apprendiamo dalle notizie”. Così il capogruppo regionale Fabio Tosi commentando la notizia arrivata da Roma.

“Le frane e gli allagamenti che hanno colpito anche quest’anno la nostra regione, dimostrano quanto fosse necessaria questa norma: il nostro è un paese che per l’80% è a rischio di dissesto idrogeologico, con la Liguria al 100%, ma è anche un paese in cui è stato impossibile procedere con interventi adeguati. Ciò, come ha giustamente ricordato Costa, a causa di procedure troppo complesse e troppo lunghe, con conseguenze molto gravi non solo sul piano della sicurezza idrogeologica, ma anche su quello delle risorse restate inutilizzate”, aggiunge Tosi.

