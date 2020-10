Un punto per il Finale, Pietro Buttu: “Sono contento e orgoglioso della squadra”

Albenga. Dopo l’ottimo esordio nella Coppa Italia di Eccellenza, nella quale ha ottenuto due vittorie in altrettante partite, il Finale è partito bene anche in campionato. I gialloblù hanno portato a casa un pareggio dal difficile campo dell’Albenga.

Mister Pietro Buttu, intervistato dall’ufficio stampa del Fbc Finale, non nasconde la sua soddisfazione: “Sono contento della prestazione dei ragazzi: una grande partita, con personalità. Penso che il risultato sia giusto, anche se c’è stato un momento che si è rischiato di perderla alla fine, ha fatto un miracolo Carlo. Questo è dovuto al fatto che la squadra ha voluto vincere la partita, non si accontentava del pareggio, quindi quello è un grande pregio della mia squadra. Sono contento, perché non si accontentava di venire qua a fare 1 a 1″.

