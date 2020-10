Avviata una partnership tra Confabitare e la startup savonese Timeline Studio

Ideata da Irene Marazzo e Rossana Tola, Timeline Studio è una start up tutta savonese che mira ad ottimizzare e migliorare la vita dei liberi professionisti.

Ispirata alle società di servizi, Timeline Studio subentra nella gestione di tutte quelle incombenze professionali (gestione di caselle e-mail, calendarizzazione di appuntamenti, archiviazione di documenti…) e personali (ritiro di corrispondenza e pacchi postali, prenotazione di appuntamenti di natura personale come visite mediche…) cui il professionista non riesce a far fronte.

