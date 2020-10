Bici e monopattini, il consiglio comunale di Genova spinge per il casco obbligatorio

Genova. Una mozione in consiglio comunale molto spesso resta poco più che un’indicazione di massima, una dichiarazione di intenti, ma quello che è emerso oggi, durante la seduta in aula rossa, è che c’è chi spinge, anche all’interno dell’amministrazione per normare con più paletti la vita di chi si muove in città con una bicicletta, un e-bike, un monopattino elettrico, un monoruota o simili.

Il consiglio comunale di Genova ha votato, appunto, una mozione proposta da Carmelo Cassibba (consigliere di maggioranza di Vince Genova e tassista) che invita il sindaco e la giunta ad attivarsi attraverso l’Anci per cambiare le normative nazionali e prevedere l’obbligatorietà del casco e l’incentivo alla stipula di coperture assicurative per chi si muova sulle strade con i mezzi compresi nella categoria della mobilità dolce.

... » Leggi tutto