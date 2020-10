Bruxelles, il compositore di Taggia Marco Reghezza ottiene il lasciapassare per il Festival Internazionale “OSMOSE”

Bruxelles. Il compositore tabiese Marco Reghezza ha ottenuto il lasciapassare per il Festival Internazionale “OSMOSE” di Evere (Bruxelles). Il suo brano “Triple Counterpoint“, per trio di violoncelli, è stato infatti selezionato tra le varie decine di musiche pervenute alla apposita giuria ed inserito nel numero dei prescelti per la rassegna di musica contemporanea che avrà inizio il prossimo venerdì 23 ottobre.

