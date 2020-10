Busalla-Cadimare: i commenti di Gianfranco Cannistrà, Andrea Boggiano e Edoardo Repetto

Busalla. Prima giornata di campionato e prima vittoria per il Busalla, che ha prevalso per 2 a 0 sul Cadimare. L’allenatore Gianfranco Cannistrà e gli autori delle segnature Andrea Boggiano ed Edoardo Repetto, intervistati dall’addetta stampa Erika Repetto, commentano il successo.

“Sapevamo di incontrare una squadra che ci avrebbe messo in difficoltà e questo poi si è dimostrato durante la partita – commenta Gianfranco Cannistrà -. Sono tre punti importanti, che ci fanno partire subito col piede giusto. Non mi aspettavo questo risultato, speravo di vincere; direi che siamo stati bravi perché l’aspetto fisico e di aggressività che potevamo trovare nel Cadimare ci poteva mettere in difficoltà, ma siamo stati bravi a immedesimarci nella parte e a far le cose nel modo giusto”.

