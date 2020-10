Cà de Rissi, Superba e Torriglia: subito tre punti in rimonta

Si torna in campo anche in Prima categoria, Girone B, che vive la sua prima giornata anche se Masone – Sori viene rinviata a causa del maltempo e si gioca mercoledì sera. Inizio perfetto per il Multedo che ottiene la massima resa con il minimo sforzo contro il Mignanego, grazie a Cilione che va a segno al 35° con la rete che si rivelerà decisiva.

Vittoria interna anche per il Cà de Rissi che si impone di misura sul Bargagli che si illude con il vantaggio di Spirio dopo una combinazione con De Moro e al 10° va sull’1-0. Al 26° una perla di Obino riapre i giochi. Gran botta dai 30 metri e nessuna speranza per Bernardini. Partita che resta in bilico per il resto del tempo con buoni spunti da entrambe le parti, ma la zampata decisiva è di Ballabene che pesca il jolly su punizione e beffa l’estremo difensore ospite.

