Canottaggio: Davide Mumolo e Gian Filippo Mirabile ai campionati europei

Genova. È alle porte il campionato europeo di Poznan, in Polonia, primo e unico appuntamento internazionale assoluto della stagione 2020. Si svolgerà da venerdì 9 a domenica 11 ottobre.

Davide Mumolo (Elpis Genova e Fiamme Oro) e Gian Filippo Mirabile (Sportiva Murcarolo) rappresenteranno il canottaggio ligure nell’ambito di un evento che vede l’Italia presentarsi con il maggior numero di equipaggi: 21, 2 più della Germania e 4 più dell’Olanda. In totale 570 atleti (62 per l’Italia) in rappresentanza di 31 nazioni.

... » Leggi tutto