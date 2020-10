Caso di Covid alla scuola dell’Infanzia di Celle Ligure: maestre e compagni in quarantena

Celle Ligure. Il contagio arriva ad una scuola dell’Infanzia, precisamente a “Il Flauto Magico” di Celle Ligure dove oggi è risultato positivo uno dei bambini della materna. Immediatamente si è attivato il protocollo sanitario previsto in questi casi: compagni di classe e le due maestre sono ora in quarantena, in attesa dell’esito dei tamponi disposti dall’autorità sanitaria per i prossimi giorni.

La direzione della scuola è in costante contatto con la Asl 2 savonese per l’adozione delle misure preventive. L’asilo statale è situato nel complesso scolastico di via Torre e ha due sezioni con bambini dai 3 ai 5 anni.

