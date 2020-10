Come i Maldini anche i Turone aspirano alla terza generazione di campioni

L’esordio recente in Serie A del rossonero Daniel classe 2000 sotto l’attento sguardo del mitico Paolo e da lassù del grande Cesare, ha portato sotto le luci della ribalta la trilogia dei Maldini. Il debutto con la “maglia di famiglia” ha comportato emozioni e ricordi a non finire.

Pochi sono i casi in cui dal progenitore in avanti, i figli e poi i nipoti riescono a suggellare la tradizione e soprattutto ad esprimersi ad alti livelli. In attesa di vedere se Juan Panucci giocherà (dopo Victor, Christian e lo zio Patrick) ci occupiamo di un distinto signore dai capelli quasi lunghi come quando giocava (eccome se giocava: Genoa, Milan e Roma), diventati ora candidi e che accentuano ancora di più il contrasto con la pelle olivastra, da sospetto indio, che gli fece tributare l’appellativo di “Ramon”.

