Covid, Toti: “No a limitazioni al potere di ordinanza delle Regioni”

Liguria. “Nel decreto legge di cui è arrivata copia alla Conferenza delle Regioni, che non sappiamo quando verrà approvato dal Consiglio dei ministri, è contenuta la limitazione per legge della facoltà ordinativa ampliativa degli enti regionali, ovvero quello che ieri avevamo chiesto al Governo di non fare: non perché abbiamo intenzione di fare uso sconsidrato del nostro potere di ordinanza, ma perché riteniamo che in questa situazione, che è certamente di preoccupazione ma non di emergenza grave, la limitazione del potere di ordinanza ampliativo delle Regioni rispetto alle iniziative del Governo vada a turbare il leale equilibrio istituzionale che è dovuto tra le Regioni stesse e l’Esecutivo centrale”.

Lo ha detto il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti nel corso dell’aggiornamento serale sul Covid in Liguria.

