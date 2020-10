Il Cesena punta forte sul settore giovanile

Finalmente dopo sette mesi di fermo Covid, sono potute ripartire in agosto anche le attività del settore giovanile del Cesena FC, da sempre uno dei più quotati e prolifici. Con tante novità, ma pur sempre in sicurezza, come ha spiegato il presidente dell’Accademia Calcio Cesena Aurelio Manuzzi: “Cercheremo di assicurare tutto quello che serve per i protocolli che la Federazione ed il ministro della Salute ci hanno indicato. Tutti i nostri ragazzi faranno i test sierologici dalla leva 2006 in avanti e, oltre a questo, ci dovranno portare anche un’autocertificazione. Stiamo predisponendo tutti i percorsi per evitare assembramenti nel centro sportivo, e certamente faremo una totale disinfestazione per quel che riguarda spogliatoi, ambienti comuni, ed addirittura faremo un percorso completamente diverso per il bar ed il ristorante”.

Due le novità per il team giovanile: “Abbiamo implementato l’organigramma con due figure nuove: una è lo psicologo Casadei Matteo, che sarà il nostro occhio vigile nei campi durante gli allenamenti, è un esperto che ha già lavorato nel mondo dello sport, ed è stato dal 2009 al 2018 il responsabile dell’area psico-pedagogica della FIGC sezione Emilia-Romagna. Sempre in quel periodo ha fatto anche la formazione agli allenatori che prendevano il patentino. Un’altra persona che abbiamo portato a casa è Davide Cicognani, che aiuterà Jozic nella gestione dell’accademia e di tutta l’attività di base, che è il nostro patrimonio futuro”.

