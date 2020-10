In un anno a Genova è raddoppiato l’uso delle bici: entro Natale nuove piste ciclabili

Genova. L’uso della bicicletta a Genova è raddoppiato nel giro di un anno. A dirlo sono i dati delle rilevazioni dei volontari della Fiab nell’ambito del “Giretto d’Italia“, iniziativa annuale di Legambiente che si propone di misurare il numero di ciclisti, monopattinisti e simili in 25 città italiane. In via XX Settembre tra le 7.30 e le 10.00 dello scorso 17 settembre ne sono passati in tutto 199, “mentre l’anno scorso erano praticamente la metà”, spiega il presidente di Fiab Genova, Romolo Solari.

Per i sostenitori della mobilità green è il segno che le ciclabili d’emergenza, create dalla giunta Bucci nonostante la pioggia di critiche che ancora non si sono esaurite, hanno avuto un effetto tangibile. Il dato di via XX Settembre, la strada più centrale della città, funziona un po’ da cartina tornasole. “Quel percorso funziona un po’ da collettore di tutte le persone che usano la bici o un mezzo analogo per andare al lavoro nella zona in cui ci sono più uffici”, spiega Solari. Quindi non solo chi pedala per fare sport.

... » Leggi tutto