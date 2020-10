La ceramica a casa durante il lockdown: a Palazzo Gavotti le opere del progetto #casalaboratorio

Savona. Venerdì 9 ottobre alle 18.30 nella sala conferenze di Palazzo Gavotti a Savona si terrà la presentazione dei risultati del progetto laboratoriale #casalaboratorio organizzato durante il lockdown. Al termine della presentazione sarà possibile scoprire le casette in ceramica realizzate dai partecipanti al progetto che, per l’occasione, saranno allestite in dialogo con la collezione del Museo della Ceramica di Savona. Alla presenza di Franco Raggi (designer e architetto) e Marco Berbaldi (Caritas Diocesana Savona-Noli).

Durante il lockdown anche i musei sono rimasti chiusi, ma il Museo della Ceramica di Savona è stato vicino al proprio pubblico raggiungendolo a casa con il progetto #casalaboratorio. L’iniziativa ha previsto la consegna, presso le abitazioni degli interessati, del kit con tutti i materiali necessari a tradurre in ceramica la propria idea di casa. Lo staff del laboratorio museale ha seguito la lavorazione delle casette da parte dei partecipanti incontrandoli regolarmente su “Hangouts Meet” e pubblicando sulle piattaforme digitali brevi tutorial dedicati alle principali tecniche di lavorazione dell’argilla.

