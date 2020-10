Nuovo Dpcm in arrivo: mascherine all’aperto ovunque e più controlli anti-assembramento

Italia. Sono tre i “pilastri” su cui poggerà il nuovo dpcm che sarà “approvato nella giornata di domani”: mascherine anche all’aperto su tutto il territorio nazionale, intensificazione dei controlli per contrastare gli assembramenti e rispetto delle disposizioni sanitarie sul lavaggio delle mani.

Lo ha detto questa mattina il ministro della Salute Roberto Speranza in un’informativa alla Camera:“Lavoriamo per aumentare i livelli dei controlli perché gli assembramenti sono un rischio reale che non possiamo permetterci” ha ricordato il ministro.

... » Leggi tutto