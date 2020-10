Obbligo di mascherine all’aperto ovunque e più controlli anti-assembramento: il nuovo dpcm arriva domani

Genova. Mascherine anche all’aperto su tutto il territorio nazionale, intensificazione dei controlli per contrastare gli assembramenti e rispetto delle disposizioni sanitarie sul lavaggio delle mani. Sono i tre pilastri su cui poggerà il nuovo dpcm che sarà “approvato nella giornata di domani”. Lo ha detto questa mattina il ministro della Salute Roberto Speranza in un’informativa alla Camera.

“Lavoriamo per aumentare i livelli dei controlli perché gli assembramenti sono un rischio reale che non possiamo permetterci” ha ricordato il ministro E sulle mascherine: “Nel Dpcm valutiamo l’estensione dell’obbligo delle mascherine anche all’aperto.ì in maniera continuativa in ogni situazione in cui ce il rischio di incontrare persone non conviventi” ha spiegato.

... » Leggi tutto