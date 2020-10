Prima C: San Cipriano subito a bomba. Bene anche Sampierdarenese e Pieve

Anche in Prima categoria, Girone C, non si riesce a completare un turno intero di gare all’esordio. Nuova Oregina – Ruentes infatti non si è disputata dato che i locali non si sono potuti allenare in seguito alla positività al Covid di uno dei suoi membri. Nulla di grave e nessun pericolo per i giocatori, solo il tempo per recuperare.

Intanto le altre squadre sono scese in campo dandosi battaglia a cominciare dalla Sampierdarenese che ha steso il San Bernardino a domicilio con un secco 0-3. Bottino apre le danze dopo appena 8’. Successivamente prende in mando la gara Chiarabini che segna al 26° e poi al 70°. Unico nei per i lupi il rosso rimediato da Pugliese quando si era già sullo 0-2.

