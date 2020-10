Tamponi rapidi nelle scuole genovesi, la Asl3 in attesa delle autorizzazioni dei genitori

Genova. Partiranno a breve i tamponi rapidi nelle scuole genovesi, La scansione, come Genova24 aveva anticipato in questo articolo, resta confermata: la prima scuola sarà il liceo Deledda, che era rimasto chiuso per santificazione qualche giorno dopo che un alunno era risultato positivo.

A seguire tutte le scuole del centro storico, dove continua a insistere la maggior parte dei contagi. Subito dopo verranno eseguiti i test negli altri istituti scolastici della città, a partire da quelli dove si sono verificati casi.

