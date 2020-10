A Ceriale l’ultimo saluto a Marina Murialdo: il commovente abbraccio dei suoi “ragazzi” delle Caravelle

Ceriale. C’erano parenti, amici, rappresentanti del mondo dell’imprenditoria e del turismo e soprattutto tanti, tantissimi dei suoi “ragazzi” a dare l’ultimo saluto a Marina Murialdo, storico “volto” del parco acquatico “Le Caravelle” spentasi a soli 57 anni a causa una malattia.

Al suo funerale, celebrato questo pomeriggio nella chiesa dei Santi Giovanni Battista ed Eugenio di Ceriale, c’erano non solo colleghi del mondo imprenditoriale savonese (quali Elisabetta Cappelluto del Loano2 Village o il direttore dell’Unione Provinciale Albergatori Carlo Scrivano) o rappresentanti delle passate amministrazioni comunali cerialesi (come l’ex sindaco Ennio Fazio) ma un gran numero di dipendenti ed ex dipendenti.

... » Leggi tutto