Al via il controllo aereo delle linee elettriche in provincia di Savona

Provincia. Per verificare lo stato dei propri impianti in seguito alla forte ondata di maltempo dei giorni scorsi, E-Distribuzione (la società del Gruppo Enel che gestisce la rete di media e bassa tensione) ha dato il via alle ispezioni aeree nella provincia di Savona.

Il monitoraggio verrà effettuato attraverso un elicottero e con l’ausilio di tecnologie di ultima generazione. Mediante il sorvolo a bassa quota, infatti, sarà possibile rilevare eventuali anomalie e riprendere la situazione degli impianti con l’ausilio di telecamere, di particolari macchine fotografiche e di termocamere.

