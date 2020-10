All’acquario di Genova gli squali a guardia alle anfore romane

Genova. Gli squali dell’Acquario di Genova volteggiano da oggi attorno a otto anfore antiche e ai resti di un albero maestro del II secolo dc, simboli della storia commerciale della città che sono stati collocati nella vasca. Parte di questi reperti era stati scoperti proprio durante gli scavi per la realizzazione del padiglione cetacei del 2013.

“Noi siamo il primo acquario in Europa, forse i primi al mondo – sottolinea il Presidente, Beppe Costa – a mettere in una vasca reperti archeologici. Questa è un grande innovazione ma anche frutto di una collaborazione; molto stretta con la soprintendenza, che era stata massima all’atto della scoperta di questi reperti, e che si è consolidata con questo allestimento. Ma questo diventa anche un viaggio nella nostra storia che metteremo a disposizione dei nostri visitatori”. Grazie alle tavole che accompagnano la visita della vasca, infatti, si può conoscere la storia, molto suggestiva di queste anfore e del ruolo commerciale del capoluogo ligure. “Questi reperti testimoniano l’intensa attività all’interno del porto fino dal VI secolo avanti Cristo – racconta Bruno Massabò, ex soprintendente beni archeologici Liguria – che abbiamo potuto leggere grazie alla stratigrafia rimasta intatta nella zona degli scavi per le vasche”.

... » Leggi tutto