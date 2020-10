Ambra Albenga, il Comune: “Noi primi sostenitori del teatro. Incontriamoci e troviamo soluzioni”

Albenga. “Il Comune di Albenga è il primo sostenitore del Teatro Ambra, – a dichiararlo è il primo cittadino di Albenga Riccardo Tomatis. – Nonostante il difficile periodo legato all’emergenza Covid-19 a causa del quale il Comune di Albenga, così come è avvenuto per l’intero territorio nazionale, aziende e famiglie anche il comune ha subito un ingente danno economico determinato non solo dalle mancate entrare, ma anche dalle spese effettuate per affrontare al meglio l’emergenza, non ha mai smesso di investire in cultura e di essere al fianco delle realtà cittadine, come il Teatro Ambra di Albenga”.

Afferma il vicesindaco Alberto Passino: “Non di meno in un frangente così complicato che vede il nostro territorio fragile e ferito da inondazioni, smottamenti ed allerta meteo sempre più frequenti ed impattanti, solo oggi riusciamo ad intervenire – dopo il cedimento dell’argine sul fiume Centa – in merito al ‘caso Ambra’ lanciato su social, media e giornali da più parti come un urlo di aiuto in suo soccorso”.

